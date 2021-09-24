Актер из «Гарри Поттера» Том Фелтон упал в обморок во время игры в гольф

Актер Том Фелтон, который прославился на весь мир после роли Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, попал в больницу. Как сообщило издание USA Today, ему неожиданно стало плохо во время занятий спортом.

Том Фелтон играл в гольф в США, когда ощутил недомогание. Он потерял сознание прямо на поле. Актера пришлось госпитализировать. Судя по фото, когда актера отвозили в больницу, он уже пришел в себя. Но вставать ему не разрешили врачи, они уложили его на носилки и транспортировали до автомобиля.

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