05 августа 2020, 15:44
Актер из «Гарри Поттера» признался, что употреблял наркотики 20 лет
Британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя во франшизе «Гарри Поттер», рассказал, что длительное время страдал от наркотической зависимости. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Актер начал пить в 12 лет, а чуть позже стал принимать наркотики. Айзекс смог отказаться от такого образа жизни после того, как ему в голову пришла пугающая мысль. Он в какой-то момент осознал, что испытал бы облегчение, если бы умерли все его близкие люди, потому что тогда бы никто не стал его осуждать.
После этого актер твердо решил завязать и теперь больше не употребляет ничего запрещенного.