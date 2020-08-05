Актер из «Гарри Поттера» признался, что употреблял наркотики 20 лет

Актер начал пить в 12 лет, а чуть позже стал принимать наркотики. Айзекс смог отказаться от такого образа жизни после того, как ему в голову пришла пугающая мысль. Он в какой-то момент осознал, что испытал бы облегчение, если бы умерли все его близкие люди, потому что тогда бы никто не стал его осуждать.

После этого актер твердо решил завязать и теперь больше не употребляет ничего запрещенного.