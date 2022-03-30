Актер из фильма «Опасные гастроли» Николай Федорцов умер

Актер Николай Федорцов скончался. Ему был 81 год. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу театра «Остров».

Известность мужчина получил благодаря ролям в фильмах «Опасные гастроли» и «Интервенция». Информации о том, почему умер актер, не поступало. Позже станет известно, где и когда будет проходить церемония прощания с артистом.

За свою карьеру он снялся в 120 картинах. Он записывал аудиокниги, а также регулярно принимал участие в постановках «Острова».