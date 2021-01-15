Актер из фильма «На игре» напал на свою жену с ножом

«Утро.ру» рассказало, что артист много выпил и попытался ударить жену ножом, однако промахнулся и порезал себе бедро. Супруга актера рассказала правоохранителям о случившемся. Прибывшие на место стражи правопорядка подтвердили попытку нападения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.