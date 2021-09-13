Актер из фильма «Любовь и голуби» рассказал, как чуть не умер после спектакля

Александр Михайлов, звезда фильма «Любовь и голуби», рассказал, как оказался на грани жизни и смерти и впал в кому. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

Плохо актеру стало после спектакля по книге Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». У этой постановки мрачная репутация — несколько актеров, игравших в ней, ушли из жизни, написало РИА ФАН.

«Пять актеров, игравших в спектакле „Смерть Ивана Грозного“ ушли в мир иной. Со мной было похожее. У меня пошла кровь горлом. Еле спасли», — рассказал Михайлов в эфире программы «Судьба человека».

Коллеги Михайлова сперва подумали, что он выпил, однако это было не так. У артиста образовался тромб, который чуть было не оборвал его жизнь.

«Меня увезли в больницу. Еще бы 15 минут и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в Склифе. Потерял 23 килограмма. Был в коме», — поделился актер.

Александр Михайлов — народный артист РСФСР. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».