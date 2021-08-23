Актер из «Фантастических тварей» остался без дома из-за лесного пожара

Лесной пожар сжег особняк британского актера Эдди Редмэйна. Дом находился на Лазурном берегу во Франции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Стоимость особняка составляет два миллиона фунтов стерлингов (более 202 миллионов рублей). Дом на Лазурном берегу 35 лет принадлежал родителям актера. Редмэйн провел в особняке свое детство, а во взрослом возрасте периодически в него возвращался.

Особняк сгорел во время крупного лесного пожара. Огонь полностью уничтожил верхний этаж дома. Строение находится на склоне холма и окружено лесом. На территории дома есть собственный бассейн, теннисный корт и поле для игры в петанк. В разгар лета актер сдавал особняк за 7,8 фунта стерлингов в неделю (более 790 тысяч рублей).

По словам отца актера, во время пожара в особняке жили друзья Редмэйна, которым пришлось бежать.

«Весь верхний этаж и крыша были сожжены. Жар был явно сильным. Холм позади дома теперь выглядит как сцена из Первой мировой войны», — рассказал актер.

Эдди Редмэйну сейчас 39 лет. Популярность актеру принесла роль физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Также Редмэйн известен по главной роли в фильме «Фантастические твари и где они обитают».