Актер из «Черного зеркала» сыграет в «Стражах Галактики 3»

Актер Уилл Поултер, известный по роли в сериале «Черное зеркало», сыграет роль Адама Уорлока в фильме «Стражи Галактики 3». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

Поиски актера на эту роль велись несколько месяцев. Режиссер фильма Джеймс Ганн долго не мог определиться с кандидатурой, однако в итоге остановил выбор на Поултере.

Уил Поултер — британский актер, помимо «Черного зеркала» играл в фильме Ари Астера «Солнцестояние» и картине Кэтрин Бигелоу «Детройт».

Премьера третьей части «Стражей Галактики» намечена на 5 мая 2023 года.

Ранее в Marvel рассказали, что режиссер Джеймс Ганн предложил создать кроссовер с мультивселенной DC. Ранее герои двух студий встречались лишь на страницах комиксов. Например, в издании 1990-го года «DC против Marvel» авторы объединили Супермена, Халка, Человек-паука, Бэтмена и других персонажей. Однако теперь в Marvel не исключают появления совместных кинопроектов.