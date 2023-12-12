12 декабря 2023, 06:14
Актер из «Большой перемены» зарабатывал в США на «хлеб с маслом» грязной работой
Эмигрировавший в США актер Илья Баскин зарабатывал на пропитание как мог
Советский актер Илья Баскин, известный российскому зрителю по небольшой, но яркой роли в фильме «Большая перемена», после переезда в США работал, где приходилось, чтобы иметь средства на пропитание. Историю артиста рассказал сайт «Аргументы и факты».
В Америку Баскин эмигрировал еще в 1976 году, когда появилась возможность. Артист хотел увидеть мир. В США он сначала работал в ресторане посудомойщиком, затем стал клерком в страховой компании. Все это время он пробовался на разные роли.
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Удача улыбнулась Баскину спустя четыре года. Он получил роль в картине «Москва на Гудзоне». Именно с нее и началась его актерская карьера в Голливуде.
За почти 50-летнюю карьеру в американском кино артист снялся во многих известных фильмах и сериалах. Среди них — «Трансформеры», «Человек-паук», «2010», «Квантовый скачок», «Крутой Уокер».
В США Баскин женился. У него родилась дочь, которая пошла по стопам отца, выбрав кинокарьеру и став режиссером.
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