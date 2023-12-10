Знаменитости 10 декабря 2023, 22:52 Актер из «Американского психопата» скончался после пересадки легких Актер из «Американского психопата» Чарльз Оффисер умер после пересадки легких Unsplash

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Канадский актер Чарльз Оффисер, известный среди российских зрителей по роли в фильме «Американский психопат II», умер у себя дома в Торонто в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали осложнения, возникшие после перенесенной им в феврале этого года операции по трансплантации легких. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Совет по кинематографии Канады.

Актер страдал аутоиммунным заболеванием, которое и усугубило ситуацию.

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Оффисер дебютировал на телевидении в 1999 году. Актер сыграл в большом количестве фильмов и сериалов, включая картины «Американские психопат», «Офицер полиции» и «Убийство в чужом городе».

Также он занимался режиссурой. В его портфолио насчитывается тридцать проектов. В их числе «Копы-новобранцы» и «Коронер».

Оффисера номинировали почти на 20 различных номинаций. Также он участвовал в десяти картинах, занявших призовые места на фестивалях.

В 2009 году Оффисер снял две короткометражки для кроссплатформенного проекта City Sonic. Помимо этого, он вместе с шестью другими режиссерами снял 20 короткометражных фильмов о музыкантах Торонто.