10 декабря 2023, 22:52
Актер из «Американского психопата» скончался после пересадки легких
Актер из «Американского психопата» Чарльз Оффисер умер после пересадки легких
Канадский актер Чарльз Оффисер, известный среди российских зрителей по роли в фильме «Американский психопат II», умер у себя дома в Торонто в возрасте 49 лет. Причиной смерти стали осложнения, возникшие после перенесенной им в феврале этого года операции по трансплантации легких. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Совет по кинематографии Канады.
Актер страдал аутоиммунным заболеванием, которое и усугубило ситуацию.
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Оффисер дебютировал на телевидении в 1999 году. Актер сыграл в большом количестве фильмов и сериалов, включая картины «Американские психопат», «Офицер полиции» и «Убийство в чужом городе».
Также он занимался режиссурой. В его портфолио насчитывается тридцать проектов. В их числе «Копы-новобранцы» и «Коронер».
Оффисера номинировали почти на 20 различных номинаций. Также он участвовал в десяти картинах, занявших призовые места на фестивалях.
В 2009 году Оффисер снял две короткометражки для кроссплатформенного проекта City Sonic. Помимо этого, он вместе с шестью другими режиссерами снял 20 короткометражных фильмов о музыкантах Торонто.
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