Актер Иван Краско рассказал о возможной причине заражения коронавирусом

В Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской ему два раза проводили тестирование. По словам артиста, он не верил, что подхватил COVID-19.

«Скорее всего, вирус принес в театр кто-то из коллег, у нас несколько актеров уже переболели. А может, и зрители, сейчас трудно сказать, как эта зараза попала к нам», — поделился предположениями Краско.

Он отметил, что будучи зараженным не почувствовал никаких особенных изменений в своем самочувствии. Единственный симптом — слабость. Однако она была оправдана тем, что актер много работает.