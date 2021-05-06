Актер Иван Краско нашел новую молодую невесту

Новую спутницу жизни нашел себе 90-летний актер Иван Краско. Сердце любвеобильного артиста покорила Наталья Смыкова, она планирует стать его пятой женой.

По признанию Натальи, от актера ей нужны он сам и его фамилия, сообщила она в эксклюзивном интервью «Собеседнику». Девушка обеспечена и приглашает Ивана жить к себе.

«Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя», — отметила она.

Они познакомились в театре несколько лет назад, когда Наталья приходила смотреть его спектакли. Пара сблизилась прошлой зимой, после того как девушка навещала Ивана Краско в санатории, куда его отправили для реабилитации после перенесенного COVID-19.

Наталья заявила, что ей не нужно внимание общественности, лишь спокойная семейная жизнь с актером.

В декабре прошлого года Иван Краско стал отцом в шестой раз. У него родилась дочка от молодой возлюбленной Юлии Кичемасовой. Женщина забеременела путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).