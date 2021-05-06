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    06 мая 2021, 08:57

    Актер Иван Краско нашел новую молодую невесту

    Екатерина Шамина

    Новую спутницу жизни нашел себе 90-летний актер Иван Краско. Сердце любвеобильного артиста покорила Наталья Смыкова, она планирует стать его пятой женой.

    Актер Иван Краско нашел новую молодую невесту

    По признанию Натальи, от актера ей нужны он сам и его фамилия, сообщила она в эксклюзивном интервью «Собеседнику». Девушка обеспечена и приглашает Ивана жить к себе.

    «Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя», — отметила она.

    Они познакомились в театре несколько лет назад, когда Наталья приходила смотреть его спектакли. Пара сблизилась прошлой зимой, после того как девушка навещала Ивана Краско в санатории, куда его отправили для реабилитации после перенесенного COVID-19.

    Наталья заявила, что ей не нужно внимание общественности, лишь спокойная семейная жизнь с актером.

    В декабре прошлого года Иван Краско стал отцом в шестой раз. У него родилась дочка от молодой возлюбленной Юлии Кичемасовой. Женщина забеременела путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).