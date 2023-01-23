Знаменитости 23 января 2023, 15:55 Актер Иншаков рассказал, как будет праздновать 76-летие Актер Иншаков: к этому празднику отношусь совершенно спокойно

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Киноактер, сценарист, кинопродюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков в понедельник, 23 января, отмечает свое 76-летие. О том, как он собирается провести праздник, написало РИА ФАН.

По словам артиста, к таким праздникам он относится совершенно спокойно.

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«В целом никак, в кругу друзей-товарищей и семьи. Вроде не юбилей. К этому празднику отношусь совершенно спокойно. Очередной день рождения», — сказал Иншаков.

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На вопрос о том, чего не хватает отечественному кинематографу, он ответил, что хотелось бы видеть на экранах больше серьезных и экстремальных кинокартин. При этом актер добавил, что играет роль наличие финансирования. Если проекты будут иметь деньги, то и фильмы начнут выходить более стоящие.