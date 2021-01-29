Актер Иншаков назвал смерть Василия Ланового колоссальной потерей

Иншаков назвал смерть актер «уходом целой вехи» и «колоссальной потерей для театра имени Е. Б. Вахтангова». Также он добавил, что ему довелось работать вместе с Лановым, а также жить недалеко от него. Актер поделился, что воспоминания о коллеге у него самые теплые.

«Мне не верится, что его нет», — сказал Иншаков и добавил, что Лановой был очень внимательным и отзывчивым человеком.

Актер и режиссер Никита Михалков также выразил глубокие соболезнования семье Василия Ланового. Михалков заявил, что театральный и киномир потеряли редчайшую звезду. Также он назвал народного артиста СССР настоящим героем и искренним человеком.

По словам Михалкова, Лановой создавал образ героя, используя не только драматургию пьес и сценариев.

«Он был герой по сути, по значимости. Практически любого персонажа он мог сделать героем», — считает режиссер.

Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал коронавирус.