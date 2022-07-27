Актер Игорь Жижикин объяснил секрет успеха Джейсона Стейтема

Российский актер Игорь Жижикин объяснил, в чем заключается секрет успеха голливудского актера Джейсона Стейтема, которому накануне исполнилось 55 лет. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам артиста, Стейтем, в отличие от своих западных коллег, заметно выделяется за счет своей мощной харизмы. Людям нравится смотреть на правильных героев, которые находятся на стороне правды.

«Успех Стейтема не в драках, а в мощной и притягательной харизме, она нравится людям. Он играет брутальных героев, которые на стороне правды. Это основные критерии», — сказал он.

Во время личного общения Жижикина со Стейтемом, актер произвел на него впечатление «замечательного человека и хорошего спортсмена».

Жижикин считает, что единственный фильм, который смог раскрыть Стейтема по-настоящему, — это «Перевозчик».

«Эта картина открыла Стейтема широкому зрителю, лента от хорошего режиссера с брутальной историей. Все остальные — клише», — резюмировал артист.