Актер Игорь Скляр отшутился на вопросы о своем состоянии после аварии

Актер Игорь Скляр, который на своем Jaguar попал в ДТП на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, чувствует себя после аварии нормально. В разговоре с «360» вместо ответов на вопросы о состоянии здоровья он начал шутить.

«Новости все хорошие, я для вас постарался. Я расцвел, я помолодел, у меня борода отвалилась, у меня зрение улучшилось, ногти на руках выросли наконец», — с серьезной интонацией сообщил Скляр.

Собеседник подтвердил, что был за рулем, и добавил, что завтра спросит у своей поврежденной машины о ее состоянии, а «пока он с ней не разговаривал».

Ранее стало известно, что в Jaguar Скляра, который ехал по Лиговскому, задом на приличной скорости въехал внедорожник Audi. Актер рассказал, что за рулем машины, которая устроила аварию, была девушка, которая могла перепутать педали. Он добавил, что ездить задом со скоростью 50 километров в час по оживленной трассе — это странно.