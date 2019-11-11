  • Актер Игорь Савочкин госпитализирован

    11 ноября 2019, 20:50

    Екатерина Андронова, Наталья Жуковская

    Российский актер Игорь Савочкин госпитализирован. Об этом сообщил «360» сам 56-летний артист. Причины он не назвал, сообщив, что подробности будут только завтра после анализов. Сейчас он чувствует себя хорошо и благодарит за беспокойстве о его здоровье.
    Актер Игорь Савочкин госпитализирован

    Ранее СМИ сообщили, что Савочкина доставили в больницу с подозрением на пневматоракс. Однако сам актер эту информацию не подтверждает.

    Пневматоракс — это скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть как спонтанно у людей без хронических заболеваний легких, так и у тех, кто раньше имел проблемы с легкими. Многие пневмотораксы возникают после травмы грудной клетки или как осложнение лечения.