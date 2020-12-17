17 декабря 2020, 17:52
Актер Иэн Маккеллен привился от коронавируса
Британский актер Иэн Маккеллен сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на его Twitter.
По данным СМИ, для вакцинации использовался препарат Pfizer. Сам актер пишет, что доволен и поблагодарил Национальную службу здравоохранения (NHS).
«Мне очень повезло с тем, что мне сделали прививку. Я без колебаний рекомендую это всем», — написал он в соцсетях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок в России.