Актер Иэн Маккеллен привился от коронавируса

По данным СМИ, для вакцинации использовался препарат Pfizer. Сам актер пишет, что доволен и поблагодарил Национальную службу здравоохранения (NHS).

«Мне очень повезло с тем, что мне сделали прививку. Я без колебаний рекомендую это всем», — написал он в соцсетях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок в России.