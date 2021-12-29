Актер Хью Джекман заразился коронавирусом

Популярный голливудский актер Хью Джекман поделился, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он не стал вдаваться в подробности о своем самочувствии, лишь написал, что симптомы проявляются в слабой форме.

О заболевании COVID-19 Хью Джекман рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Я просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. У меня положительный тест на коронавирус. Слабые симптомы, с нетерпением жду возвращения как можно скорее. Посылаю лучи любви и желаю счастливого и здорового Нового года», — написал он.

Даже в период пандемии график у артиста достаточно насыщенный. Звезда фильмов «Люди Х» и мюзикла «Величайший шоумен» планирует на 2022 год премьеру фильма «Сын» режиссера Флориана Зеллера. Также артист работает над новым мюзиклом на Бродвее и уже признавался, что эта театральная роль станет для него особенной: он отметил, что хотел бы посвятить сценическую работу своему отцу.

На протяжении многих лет Хью Джекман борется с онкологическим заболеванием — у него диагностирован рак кожи. За все время болезнь возвращалась к прославленному артисту уже шесть раз. Джекман не скрывает своего недуга, наоборот, активно делится информацией с подписчиками.

Он родом из Австралии и в юности много времени проводил на солнце, теперь же считает это категорически неправильным. Джекман призывает избегать соляриев, а также настоятельно рекомендует использовать солнцезащитный крем с SPF, потому что ультрафиолетовое излучение провоцирует развитие раковых клеток в коже.