Актер Хью Джекман заразился коронавирусом
Голливудский актер Хью Джекман признался, что получил положительный тест на коронавирус
Популярный голливудский актер Хью Джекман поделился, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он не стал вдаваться в подробности о своем самочувствии, лишь написал, что симптомы проявляются в слабой форме.
О заболевании COVID-19 Хью Джекман рассказал в своем Instagram-аккаунте.
«Я просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. У меня положительный тест на коронавирус. Слабые симптомы, с нетерпением жду возвращения как можно скорее. Посылаю лучи любви и желаю счастливого и здорового Нового года», — написал он.
Даже в период пандемии график у артиста достаточно насыщенный. Звезда фильмов «Люди Х» и мюзикла «Величайший шоумен» планирует на 2022 год премьеру фильма «Сын» режиссера Флориана Зеллера. Также артист работает над новым мюзиклом на Бродвее и уже признавался, что эта театральная роль станет для него особенной: он отметил, что хотел бы посвятить сценическую работу своему отцу.
На протяжении многих лет Хью Джекман борется с онкологическим заболеванием — у него диагностирован рак кожи. За все время болезнь возвращалась к прославленному артисту уже шесть раз. Джекман не скрывает своего недуга, наоборот, активно делится информацией с подписчиками.
Он родом из Австралии и в юности много времени проводил на солнце, теперь же считает это категорически неправильным. Джекман призывает избегать соляриев, а также настоятельно рекомендует использовать солнцезащитный крем с SPF, потому что ультрафиолетовое излучение провоцирует развитие раковых клеток в коже.