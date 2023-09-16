Знаменитости 16 сентября 2023, 00:20 Актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли решили развесить после почти 30 лет брака People: актер Хью Джекман решил развестись после 27 лет брака flickr.com

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Австралийский актер Хью Джекман разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака. Журнал People опубликовал совместное заявление пары.

«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», — говорится в заявлении.

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Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс встретились на съемках сериала «Коррелли» в 1995 году. Спустя год пара поженилась. У Джекманов двое приемных детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Хью Джекман известен по фильмам «Люди X», «Ван Хельсинг», «Престиж», «Живая сталь», «Кейт и Лео», «Отверженные», «Величайший шоумен» и многим другим.

В сентябре прошлого года стало известно, что он вернется к культовому образу Росомахи в новом «Дэдпуле».