Актер Гуськов обвинил Украину в превращении Крыма в помойку

Российский актер Алексей Гуськов заявил, что когда Крым находился в составе Украины, то превращался в помойку. Такое мнение заслуженный и народный артист РФ высказал в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Артист отметил, что Россия вкладывает колоссальные средства в развитие Крыма. А когда полуостров входил в состав Украины, то приходил в запустение.

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — сказал Гуськов.

Актер числится в черном списке на сайте украинских националистов «Миротворец», куда его, как и многих других, включили за поддержку воссоединения Крыма с Россией. Гуськов признался, что его позиция по этому вопросу не изменилась. Но артист продолжает любить Киев, где в детстве провел 10 лет. Гуськову запретили въезд на Украину, поэтому он не может даже приехать на могилу отца.

Актер также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский обещал ему закрыть сайт «Миротворец». Это произошло при их случайной встрече в Литве.