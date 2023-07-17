Знаменитости 17 июля 2023, 15:09 Актер Григорий Верник рассказал, что конфликтовал с отцом во время записи видеопроб на карантине

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Во время пандемии в 2020 году, когда вся страна была на карантине, кинопробы молодой актер Григорий Верник записывал вместе с известным отцом, и на этой почве в звездной семье нередко происходили конфликты. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Верника-младшего, несмотря на споры, он все равно был рад, что отец был рядом. Потому что он на правах более опытного артиста наставлял сына, помогал ему советом и подсказывал.

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«Поскольку мы сидели вместе с папой, пробы приходилось записывать вместе. И вот там были такие баталии у нас, споры, выяснения, что верно, что неверно, почему, какая мотивация, откуда что», — рассказал Григорий Верник.

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