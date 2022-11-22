Знаменитости 22 ноября 2022, 19:06 Актер Гэри Олдмен объявил о завершении карьеры

Читать 360tv в

Актер Гэри Олдмен заявил, что после завершения съемок сериала «Медленные лошади», собирается закончить карьеру. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на The Times.

Артист пояснил, что хочет начать заниматься другими вещами, которые в данный момент интересуют его больше. Также Олдман добавил, что скоро ему исполняется 65 лет и «70 не за горами».

Реклама

«Когда ты молод, ты думаешь, что успеешь сделать все, но годы-то идут», — заключил актер.

Реклама