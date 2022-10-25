Актер Генри Кавилл примет участие в съемках нового фильма DC | 360°

Знаменитости 25 октября 2022, 13:26 Актер Генри Кавилл примет участие в съемках нового фильма DC

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Голливудский актер Генри Кавилл возвращается к роли Супермена в киновселенной DC. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на слова артиста.

Ранее стало известно, что Кавилл снялся в эпизодической роли в конце «Черного Адама».

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«То, что вы видели в „Черном Адаме“ — лишь небольшой кусочек того, что грядет», — сообщил актер.

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По данным американских СМИ, новый фильм будет снимать компания DC Extended Universe. О дате выхода кинокартины организаторы проекта сообщат позже.