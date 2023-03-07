Знаменитости 07 марта 2023, 23:32 Актер Генри Кавилл перевел средства на помощь жертвам землетрясения в Турции

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Голливудский актер Генри Кавилл, получивший известность благодаря ролям Геральта в сериале «Ведьмак» и Супермена, направил деньги в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Он пожертвовал миллион долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на турецкое издание Turkey Posts English.

Помимо финансовой помощи, актер организовал поставку провизии и кормов для животных в республику.

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Ранее мужчина останавливался в одном из отелей Белека. Там он проявил себя как непривередливый и скромный человек, оставив приятное впечатление у местных жителей.

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