Актер Генри Кавилл может принять участие в съемках новой «Фантастической четверки»

Звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кавилл может получить роль в новой «Фантастической четверке». Об этом написало издание Illuminerdi.

Режиссеры фильма планируют отвести Кавиллу роль Рида Ричардса, который сыграл известного героя Мистера Фантастика — лидера «Четверки», сообщило РИА ФАН.

По данным издания, официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее стало известно, что премьера новой «Фантастической четверки» состоится 8 ноября 2024 года. Фильм может стать самым ожидаемым проектом во всем списке предстоящих фильмов Marvel Studios.

По информации инсайдера, в предстоящей ленте Рид Ричард и Сью Шторм уже будут женаты и будут иметь детей. Бен Гримм предстанет самым старшим участником команды, поскольку пережил щелчок Таноса. Джонни Шторм будет самым молодым, примерно одного возраста с Питером Паркером.