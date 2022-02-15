Народный артист России Геннадий Юхтин снова попал в больницу. Ранее актера выписали по его просьбе. Сейчас врачи установили, что Юхтин заразился коронавирусом.

По данным источника ТАСС, актер попал в больницу № 40 в Коммунарке. Подробностей он не привел.

До этого Юхтина госпитализировали 11 февраля. По данным СМИ, артист находился в тяжелом состоянии и не мог говорить. Тогда точную причину, по которой Юхтину потребовалось быть в больнице, не назвали. После стабилизации его выписали, потому что актер попросил об этом.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года, окончил ВГИК, а в 1955 году вступил в труппу Театра-студии киноактера. Известность ему принесли роли в фильмах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне» и многих других картинах.

В 1976 году Юхтину присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году за большие заслуги в области киноискусства он получил звание Народного артиста РФ. В 2008 году Юхтина удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.