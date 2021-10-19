Актер Геннадий Хазанов положительно отреагировал на перевыпуск «Ну, погоди!»

Актер театра и кино Геннадий Хазанов, который принимал участие в озвучке первых серий «Ну, погоди!», отреагировал на перевыпуск культового мультсериала. Он отметил, что относится положительно к выходу кинопроекта, а вот будет ли он иметь успех, артист затруднился ответить. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Перезапуск советских мультфильмов я поддерживаю. А кто будет озвучивать главных героев — пусть решают те, кто занимается этим проектом. Я считаю так — [Анатолий] Папанов это делал идеально (Анатолий Папанов озвучивал Волка в „Ну, погоди!“. — прим. ред.). Я думаю, что те, кто решил перезапускать проект, надеются на успех», — сообщил актер.

Также Хазанов пожелал удачи проекту и всем тем, кто причастен к перевыпуску.

В новом «Ну, погоди!» Волка будет озвучивать актер Гарик Харламов, а Зайца — шоумен Дмитрий Хрусталев. Также в картине появятся новые персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Новую аранжировку композиции «Водные лыжи» сделал музыкант Иван Дорн.