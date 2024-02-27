Знаменитости 27 февраля 2024, 18:46 Актер Галибин рассказал, что ему было сложно играть Мастера

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Актер Александр Галибин, сыгравший Мастера в экранизации Владимира Бортко, рассказал, какие сложности возникли у него с этой ролью. Об этом он поделился с сайтом телеканала «Санкт-Петербург».

Галибин объяснил, что в романе у Мастера по сути и нет роли. Поэтому непонятно, как было играть раздавленного и сломленного человека.

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«Мы застаем безумца, уничтоженного со всех сторон, как только можно уничтожить человека, и как это передать, я не знаю. Если моя работа с экрана вызывает какие-то ощущения, я очень этому рад», — объяснил актер.

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