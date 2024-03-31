Знаменитости 31 марта 2024, 02:19 Актер фильма «Убийственный долг» Чанс Пердомо разбился на мотоцикле Freepik

Читать 360tv в

Американский актер Чанс Пердомо разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете», — сообщила семья актера.

Реклама

Родственники попросили прессу и поклонников актера не беспокоить их в этот тяжелый момент, когда они скорбят о потере любимого сына и брата.

Чанс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» и сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix.

В супергеройском сериале «Поколение „Ви“» он сыграл одну из главных ролей. Создатели шоу принесли соболезнования родственникам Пердомо и назвали его талантливым актером, обаятельным и очень добрым человеком.