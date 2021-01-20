Актер фильма «Брат 2» Дмитрий Орлов сообщил о разводе с женой

Актер поблагодарил экс-возлюбленную за хорошие моменты семейной жизни. Дмитрий назвал Наталью «необыкновенным человеком», а также «чарующей женщиной».

«Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне», — обратился он к бывшей избраннице.

Подписчики поддержали Орлова. Они пожелали актеру счастья в личной жизни и везения. Некоторые поклонники признались, что сожалеют об этом разрыве. Дмитрий дал понять, что не будет отчаиваться. В комментариях к посту он пояснил, что со спокойным сердцем и чистой душой отпускает Наталью.

Наталья Бражник была второй женой артиста. За период совместной жизни пара не завела общих детей. Бывшие возлюбленные состояли в браке около девяти лет. Первой супругой Дмитрия была актриса Ирина Пегова. Она родила ему дочь Татьяну. В 2011 году звездная пара рассталась.