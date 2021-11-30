Актер Федор Федотов рассказал об участии в «Ледниковом периоде» и о новых ролях

Актер Государственного театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Федор Федотов сейчас принимает участие в популярном телешоу «Ледниковый период». О том, тяжело ли актеру дается участие, а также какие новые роли он планирует играть в ближайшем будущем, написал «Петербургский дневник».

Позвать на шоу «Ледниковый период» актера решил фигурист Алексей Ягудин. Он сказал Федотову, что расскажет Илье Авербуху о его способностях на льду.

«Я думал об этом, безусловно. Еще когда снимался в „Серебряных коньках“, я думал, что когда-нибудь меня, может быть, позовут. И вот во время съемок „Последнего акселя“ мы встретились с Алексеем Ягудиным. Он там играл моего тренера. И он в первый раз пришел на смену со мной, я катался по льду. Он на меня посмотрел и сказал: „Я тебя позову. Скажу Авербуху…“. Я воспринял это как шутку, но через несколько дней мне позвонили, сказали, что ждут на просмотр. На просмотре Илья Авербух 4 минуты буквально смотрел на то, как я катаюсь, и ему, видимо, стало все ясно, он ушел. Я не понял тогда ничего, потому что я приехал из Петербурга специально, и было непонятно, зачем я вообще приехал. Но потом мне позвонили и сказали, что вообще вопросов нет и я участвую. И сказали, что моя партнерша Татьяна Волосожар. Тут вот ноги у меня и затряслись», — отметил он.

Федотов добавил, что коньки в его жизни занимают особое место. Первый спектакль «Вино из одуванчиков» он исполнил в ТЮЗе, а потом появилась роль в фильме, где также надо было становиться на коньки. Затем последовал «Ледниковый период» и «Последний аксель». Однако Федотов понимает, что когда-то придется остановиться, чтобы не стать заложником этих самых коньков.

Сейчас, по словам актера, у него остались только спектакли в любимых театрах в Петербурге и «Ледниковый период». Также в октябре было параллельно три съемочных проекта. Когда будут выходить новые фильмы, можно будет судить, получились они или же нет, заключил Федотов.