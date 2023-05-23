Знаменитости 23 мая 2023, 16:59 Актер Федор Федотов пожелал выпускникам запоминать ощущения прощания со школой

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Актер театра и кино Федор Федотов в разговоре с изданием «Петербургский дневник» пожелал нынешним выпускникам школ запомнить ощущения прощания с этими годами.

«Я бы им пожелал, чтобы они запоминали эти ощущения прощания со школой. Мне тогда было и грустно, и светло. Я не знаю, насколько я тогда сам это осознавал, но помню, что это было ярко и красиво», — сообщил актер.

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По его словам, в день выпускного весь его класс вышел на берег Невы фотографироваться с шарами. Тот день, вспоминает артист, был по-настоящему потрясающий.

В этом году в Санкт-Петербурге последний звонок прозвучит для 27 тысяч одиннадцатиклассников.