Знаменитости 15 марта 2024, 12:03 Актер Федор Добронравов отменил все выступления на год Shot: актер Добронравов отменил выступления до января 2025 года для реабилитации Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360tv в

Актер Федор Добронравов отменил все постановки с его участием до января 2025 года из-за продолжительной реабилитация после сложной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 28 февраля звезда «Сватов» обратился к врачам, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, ему было больно глотать. Медсотрудники сделали ему КТ, а после быстро перевели в нейрохирургическое отделение для экстренной операции.

Реклама

Артистку вырезали дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Он находился восемь дней в стационаре, а неделю назад его выписали из больницы. Сейчас ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и лекарств.

В начале года Добронравов признался, что не хотел видеть сыновей артистами.