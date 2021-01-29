Актер Евгений Ткачук рассказал, почему его зовут в кино о советском прошлом

Артист исполнил роли в сериалах «Бомба» о секретном атомном проекте СССР и «Перевал Дятлова». Одним из последних проектов, в которых Ткачук принял участие, является лента «Обитель» по произведению Захара Прилепина.

«На советское мне везет. У меня, видимо, лицо что ль такое, „советское“. Советская тема меня стороной обычно не обходит. Фильм „Обитель“ по роману Захара Прилепина должен выйти на экраны в 2021 году. Мы уже готовы дать премьеру. Решение за телеканалом», — отметил Евгений.

Он уточнил, что ему досталась главная роль. По словам Ткачука, он считает первоочередным успех картины. При этом актеру неважно, кого он сыграет. Артист добавил, что в «Обители» его ждала приятная неожиданность — утверждение на роль ключевого персонажа. Евгений подчеркнул, что с режиссером ленты Александром Велединским всегда интересно работать.