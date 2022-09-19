Актер Евгений Ткачук рассказал о главной роли в новом триллере «Мать моего сына» | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Актер Евгений Ткачук рассказал о главной роли в новом триллере «Мать моего сына» Евгений Ткачук: сценарий триллера «Мать моего сына» интересен своей психологичностью kinopoisk

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Психологический триллер «Мать моего сына» с участием актера Евгения Ткачука выйдет в кинопрокат 29 сентября. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с артистом о новом проекте.

В кинокартине «Мать моего сына» Ткачук играет героя, который столкнулся со сложной коллизией: ради усыновления ребенка ему с женой необходимо пожить в доме матери мальчика, которая имеет свои правила и законы. Таким образом, его сделка превращается в настоящий кошмар.

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По словам самого актера, сценарий триллера заинтересовал его своей камерностью и психологичностью. Несмотря на то, что история оказалась сложной, с ней было интересно работать.

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«Да, история сложносочиненная, но тем интереснее было работать», — сказал Ткачук.

Актер также ответил на вопрос журналистов о театре «ВелесО». По его словам, уже запущен спектакль «Люблинский Штукарь» по одноименному роману Зингера.

«Мне думается, что все, что мы могли сделать своими силами, мы сделали. Сейчас немного топчемся на месте, ибо для дальнейшего развития нужна стабильная финансовая подушка, а ее пока нет. Но мыслей о дальнейшем движении хватает. Так что выжидаем момента, а пока играем спектакли, работаем. В этом году мы выпустили спектакль „Люблинский Штукарь“ по одноименному роману Исаака Зингера», — резюмировал актер.

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