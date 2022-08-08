Актер Эштон Кутчер чуть не ослеп из-за аутоиммунного заболевания

Голливудский актер Эштон Кутчер перенес редкое аутоиммунное заболевание. Из-за него артист чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить.

О болезни Кутчер впервые рассказал в новом шоу National Geographic, отрывок из которого опубликован на YouTube.

«Два года назад у меня была странная и очень редкая форма васкулита. Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат», — поделился актер.

Кутчер признался, что ему повезло остаться в живых. И теперь уверен, что никакие испытания не преградят ему путь к успеху.

Васкулитом называют группу заболеваний, которые связаны с воспалением и разрушением стенок кровеносных сосудов. В некоторых случаях из-за ограничения кровотока у пациентов повреждаются органы и ткани.