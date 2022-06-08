Актер Епифанцев заявил, что тайный брак Прилучного и Брутян является пиаром

Актер Владимир Епифанцев считает, что слухи о тайном браке актера Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян были созданы для пиара нового проекта. Об этом сообщило ИА Nation News.

После сообщений в СМИ о бракосочетании сам Прилучный никаких комментариев не дал. При этом он начал выкладывать совместные фото с Брутян, что вызвало еще больший интерес у людей.

Епифанцев убежден, что актер на самом деле не женат и сейчас просто пытается создать интригу вокруг своей личной жизни.

Также он добавил, что документы о заключении брака ненастоящие, а самому Прилучному серьезные отношения в данный момент не нужны.

Недавно стало известно, что пара отдыхала на Маврикии, в отеле LUX* Grand Baie Resort & Residences. Стоимость двухместных номеров в нем начинается от 500 долларов в сутки. На одном из видео с отдыха Прилучный показал руку с кольцом на безымянном пальце.