Актер Егоров затопил соседей за неделю до смерти

Соседи актера Андрея Егорова рассказали, что он затопил их за неделю до своей смерти. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «ПолитЭксперт», соседи пояснили, что Егоров не доставлял им неудобств. Но незадолго до смерти он залил квартиру снизу.

«Где-то в четверг приходит сантехник. Он говорит: «Соседа видишь?» Я говорю: «Нет, соседа я вообще не знаю». Он говорит: «Он, по-моему, заливает кого-то». Потом диспетчерская мне звонила, говорит: «Сосед где, не знаете?» Я говорю, что даже телефона его не знаю»», — рассказал один из жителей дома.

С Егоровым никто не мог связаться. Он не открывал дверь и не отвечал на звонки. В результате ему пришлось оставить записку.