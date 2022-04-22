Актер Джонни Депп решил не участвовать в съемках «Пиратов Карибского моря»

Актер Джонни Депп признался, что обвинения со стороны бывшей жены Эмбер Херд разрушили его карьеру. Такое заявление он сделал в ходе судебного заседания по иску бывшей супруги. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Актер признался, что из-за обвинений в насилии многие компании отказались с ним сотрудничать. В том числе он потерял роль в шестой части «Пиратов Карибского моря». Джонни Депп заявил, что если у него представится возможность снятся в новой части франшизы, он откажется от подобного предложения. Актер подчеркнул, что не стал бы сотрудничать с Disney даже в том случае, если компания предложит ему за роль 300 миллионов долларов.

Знаменитости расписались в феврале 2015 года. Однако спустя год пара приняла решение развестись. Спустя время издание The Washington Post выпустило статью, в которой Эмбер Херд заявила, что является жертвой домашнего насилия. Бывший супруг подал иск против актрисы и потребовал с нее 50 миллионов долларов за клевету.