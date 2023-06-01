Знаменитости 01 июня 2023, 14:03 Актер Джон Бизли скончался в возрасте 79 лет

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Американский актер Джон Бизли, наиболее известный зрителям по роли в сериале в жанре космического вестерна «Мандалорец», скончался на 80-м году жизни. О смерти актера сообщил его сын Майк в социальных сетях, передала «Вечерняя Москва».

В блоге Майк признался, что считает своего отца героем и благодарен ему за все. Как сообщили «Народные новости», Джон Бизли обрел популярность в 1989 году. Широкой аудитории он известен по фильмам «Воспламеняющая взглядом», «Дар», «Морская полиция: Спецотдел».