18 мая 2020, 14:17
Актер Джино Сильва ушел из жизни
Американский актер Джино Сильва, известный по криминальному фильму «Лицо со шрамом», умер на 73-ем году жизни. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на издания The Hollywood Reporter.
О смерти актера рассказали его родные. По их словам, Сильва ушел из жизни 9 мая, однако ранее они не хотели говорить журналистам о происшествии. Артист скончался из-за осложнений лобно-височной деменции.
Публика помнит погибшего по роли гангстера Череп из киноленты «Лицо со шрамом».