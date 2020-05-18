Актер Джино Сильва ушел из жизни

О смерти актера рассказали его родные. По их словам, Сильва ушел из жизни 9 мая, однако ранее они не хотели говорить журналистам о происшествии. Артист скончался из-за осложнений лобно-височной деменции.

Публика помнит погибшего по роли гангстера Череп из киноленты «Лицо со шрамом».