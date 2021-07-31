Актер Джерард Батлер подал в суд на продюсеров «Падения Олимпа»

Актер Джерард Батлер подал в суд на несколько киностудий, которые продюсировали фильм «Падение Олимпа». Как сообщило издание Variety, артист считает: продюсеры занизили доход от проката и недоплатили ему около 10 миллионов долларов.

По данным издания, иск поступил в Высший суд Лос-Анджелеса. В документе говорится, что Батлеру не доплатили часть денег, потому что продюсеры скрыли настоящий доход от проката. В том числе, около 8 миллионов долларов, которые получили лично руководители студий. В иске говорится, что все эти неувязки удалось обнаружить в ходе независимого аудита.

Юристы Батлера настаивают на том, чтобы суд прошел с участием присяжных. Ответчиками выступают киностудии Padre Nuestro Productions, Nu Image и Millennium Media.

Фильм «Падение Олимпа» вышел на большие экраны еще в 2013 году. Общая сумма, которую собрала кинолента в мировом прокате, — 170 миллионов долларов.

Ранее СМИ сообщили, что всемирно известная певица Шакира может стать ответчицей в испанском суде. Дело в том, что она долгое время проживала в Барселоне. По законам Испании, она обязана была платить государству налоги. В том числе на доходы, полученные за рубежом.