Актер Джеймс Франко рассказал, что вступал в интимную связь со студентками

Актер Джеймс Франко признался в том, что действительно был в интимных отношениях со студентками своей школы актерского мастерства. При этом мужчина подчеркнул, что вступал в связь с девушками по обоюдному согласию. Об этом сообщил «Ридус».

«Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки „постельных сцен“), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно… предполагаю, что в то время я думал, что если это по обоюдному согласию, все нормально», — заявил актер.

При этом в 2019 году студентки обвинили мужчину в сексуальных домогательствах. Актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявили в ходе суда, что в 2014 году им приходилось участвовать в съемках сексуального характера за роли, которые они так и не получили. Сам Франко свою вину до недавнего времени отрицал.