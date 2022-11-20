Знаменитости 20 ноября 2022, 19:04 Актер Джей Фокс получил почетный «Оскар» за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона Variety: актер Джей Фокс получил премию Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона РИА «Новости»

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Актер Майкл Джей Фокс получил гуманитарную премию имени Джина Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона. Об этом сообщило издание Variety.

Эта награда считается почетным «Оскаром». Джей Фокс получил статуэтку из рук актера Вуди Харрельсона.

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«Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен», — сказал лауреат.

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Болезнь Паркинсона у него диагностировали в 1991 году. Спустя девять лет Джей Фокс основал фонд, финансирующий изучение и лечение этого недуга. Организация собрала более миллиарда долларов.

По словам Джей Фокса, его жена Трейси и другие члены семьи принимали немалое участие в жизни фонда. Также актер отметил, что в сборе большой суммы помогла его слава.

Саму премию Джей Фокс назвал большой ответственностью.

Актер прославился ролью Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее».

Помимо болезни Паркинсона врачи обнаружили у актера доброкачественную опухоль спинного мозга. Ее удалили в 2018 году, после чего Джей Фоку пришлось з аново учиться ходить. Однако он нашел в реабилитации позитивный момент и выпустил книгу о новом виде пессимизма — позитивном.