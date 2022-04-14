Актер Джастин Барта сыграет в сериале «Сокровище нации»

Американский актер Джастин Барта присоединился к составу будущего сериала Disney+ «Сокровище нации». Об этом сообщило издание IncNews со ссылкой на Deadline.

Сериал будет снят по популярной франшизе «Сокровище нации» (National Treasure) с Николасом Кейджем. Он расскажет историю молодой эмигрантки Джесс Моралес, которая вместе с друзьями отправляется в полное приключений путешествие, чтобы раскрыть загадочную историю своей семьи и найти потерянные сокровища. Джастин Барта в сериале сыграет компьютерного эксперта Райли Пула. Кроме него, в «Сокровище нации» сыграют такие актеры как Лизетт Алексис, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Линон Смит, Дастин Ингрэм и Кэтрин Зета-Джонс.

Режиссером сериала станет обладательница премии «Золотой лев» Мира Наир — награду она получила за свой режиссерский дебют «Ярмарка тщеславия» 2004 года.

Съемки сериала проходят в Лос-Анджелесе. Дата выхода пока не раскрывается.