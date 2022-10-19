Актер Джаред Лето стал создателем новой линейки косметики | 360°

Знаменитости 19 октября 2022, 10:49 Актер Джаред Лето стал создателем новой линейки косметики Vogue: Джаред Лето выпустил косметику из пустынных растений kinopoisk

Читать 360tv в

Основателем нового бренда косметики Twentynine Palms, которая изготовлена из пустынных растений, стал американский актер и музыкант Джаред Лето. Об этом сообщил журнал Vogue.

В Twentynine Palms представлены средства для ухода за кожей лица и тела, а также за уходом волос. В линейке уже имеются 11 наименований, написал «Ридус».

Реклама

В беседе с изданием актер отметил, что эти растения, вещества которых включены в состав косметики, являются необычайно выносливыми. Они проявляют невиданное упорство, чтобы выжить в пустыне.

Реклама

Сама косметика, по словам Лето, ему не совсем интересна. Все, что важно для него, это забота о себе и о своем здоровье с помощью естественных способов.

Журналисты издания сообщают, что цена на косметику начинается от 40 долларов и заканчивается 90 долларами США.

Ранее сообщалось, что Джаред Лето начал отношения с русской моделью Дарьей Корчиной. Пару заметили журналисты в итальянском городе Портофино.