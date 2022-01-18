18 января 2022, 21:44
Актер Дунаевский попал в больницу после неудачного падения — СМИ
Теlеgrаm-канал 112: Дунаевский госпитализирован после неудачного падения на улице в Москве
Актер Федор Дунаевский попал в больницу. По данным Теlеgrаm-канала 112, его госпитализировали после неудачного падения в центре Москвы.
Канал уточнил, что 52-летний актер сильно ударился головой, когда выходил из такси. В тот момент, по данным канала, Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара он потерял равновесие и упал.
Медики диагностировали у актера закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
Ни сам актер, ни его представители пока никак не прокомментировали информацию о его госпитализации.
Популярность к актеру пришла после того, как он сыграл главную роль в картине Карена Шахназарова «Курьер». Фильм вышел на экраны в 1986 году.