Актер Федор Дунаевский попал в больницу. По данным Теlеgrаm-канала 112, его госпитализировали после неудачного падения в центре Москвы.

Канал уточнил, что 52-летний актер сильно ударился головой, когда выходил из такси. В тот момент, по данным канала, Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара он потерял равновесие и упал.

Медики диагностировали у актера закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Ни сам актер, ни его представители пока никак не прокомментировали информацию о его госпитализации.

Популярность к актеру пришла после того, как он сыграл главную роль в картине Карена Шахназарова «Курьер». Фильм вышел на экраны в 1986 году.