Актер Долинский опроверг слухи о смерти Юлии Норкиной из-за проблем в семье

Семья Владимира Долинского в полном составе считала Юлию и Андрея Норкиных счастливой семьей. Для близкого окружения недопустимы мысли об уходе журналистки в связи с конфликтами внутри семьи.

«Все это словоблудие. Знаю, что они прекрасно жили. Она была душой для Андрея. Юля его обожала и гордилась им, а он очень гордился ею», — прокомментировал российский актер.

Близкий друг семьи не отрицает возможность бытовых конфликтов, например, из-за разбросанных носков, которые случаются в каждой семье. Но это не мешало супругам наслаждаться совместной жизнью и друг другом.