Знаменитости 15 мая 2023, 17:33 Актер Дольф Лундгрен рассказал о ссоре с Сильвестром Сталлоне

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Актер Дольф Лундгрен рассказал о сильной ссоре с коллегой Сильвестром Сталлоне. Конфликт случился на съемках картины «Неудержимые». Об этом сообщил RT со ссылкой на NME.

По словам актера, ссора дошла до того, что он чуть не ударил Сталлоне. Все дело в том, что коллега постоянно кричал на Лундгрена. При чем это происходило на глазах съемочной команды и журналистов. Также Сталлоне однажды заставил его отснять 20 дублей одной сцены.

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Однако конфликт удалось решить, так как Сталлоне попросил прощения за свое поведение.