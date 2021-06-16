Актер Дмитрий Певцов баллотируется в депутаты Госдумы

Народный артист России Дмитрий Певцов захотел баллотироваться в Госдуму. Он планирует пойти самовыдвиженцем — для этого актеру необходимо собрать двадцать тысячи подписей.

Об этом певцов рассказал на открытии Штаба общественной поддержки. Он подчеркнул, что отказался выдвигаться от какой-либо партии. Его слова процитировал ТВЦ.

«Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив», — подчеркнул актер.

Он отметил, что вместе с неформальным движением «Добровольцы Певцова» смог решить ряд актуальных проблем. Например. отстоять городской театр «Мел», студийную мастерскую и призвать к скорейшей реконструкции кинотеатра «Полярный».

Певцов отметил, что благодаря своей популярности может «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей». При этом независимость от какой-либо партии позволит добиться справедливости для каждого.

Дмитрий певцов наиболее известен благодаря своим ролям в фильме «По прозвищу Зверь», сериалах «Бандитский Петербург» и «Графиня де Монсоро».